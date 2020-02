Finalmente, se confirmó que la ley de urgente consideración (LUC) impulsada por el presidente electo Luis Lacalle Pou y sus socios de la “coalición multicolor” ingresará al Parlamento el 9 de marzo, es decir, una semana más tarde de lo previsto. El coordinador de la redacción del proyecto y futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, explicó que la extensión del plazo se decidió “debido a que necesitábamos un tiempo más para leer lo que habíamos escrito, por una cuestión de seriedad”. El jerarca entrante reconoció que el proyecto, que cuenta con 457 artículos, “fue escrito en muy poco tiempo, precisamente porque había que hacerla con urgencia. Nos hubiera encantado redactarlo y leerlo, que es lo que se hace en general, pero fue imposible. Había que optar por una de las dos cosas, y nos pareció más importante la primera. No hay que olvidar que Lacalle Pou les pidió a todos sus colaboradores que ante todo fueran ejecutivos”.

Ferrés también confesó que tanto a él como a los legisladores oficialistas que defenderán el proyecto “nos hubiera gustado aprendernos bien la ley, no sé si de memoria, pero por lo menos acordarnos más o menos qué dice cada artículo. Pero eso nos hubiera insumido un tiempo que no tenemos, porque el país necesita soluciones serias y urgentes, así que no vamos a tener más remedio que usar trencitos en las apariciones ante la prensa y en las cámaras”.