El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, aseguraron que la situación del país en materia económica es peor de lo que el gobierno entrante había previsto. Fuentes de la “coalición multicolor” reconocieron que esta situación “causa preocupación”, al punto de que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, estaría considerando la posibilidad de devolver el cargo que ganó en las elecciones de noviembre. “Cuando a uno le dan un trabajo que resulta ser infinitamente más difícil de lo que le habían anunciado es lógico que piense en renunciar. Y para Lacalle Pou, esto claramente es mucho más difícil de lo que uno podía prever”, explicó un dirigente del Partido Nacional.

La fuente reconoció que uno de los aspectos más complejos de la devolución de la presidencia sería el económico. “Nosotros gastamos mucha plata para esto, más de lo que nos paga el Estado. Y queremos que nos devuelvan todo, porque, repito, esto no es lo que nosotros esperábamos. Si no nos devuelven la plata, no vamos a devolver la presidencia. Pero ojo, vamos a hacerles una denuncia al Área de Defensa del Consumidor de la Corte Electoral –que no sé si existe, pero si no, claramente debería existir–, porque no puede ser que se permitan estafas como las que nos hizo el Frente Amplio. Es como si te compraras una tele y te viniera con la pantalla rajada”.