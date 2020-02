El sábado, con la asunción de los nuevos integrantes de las cámaras de Senadores y de Diputados, comenzó oficialmente el cuadragésimo noveno período de sesiones del Poder Legislativo. Tras la sesión, varios parlamentarios fueron consultados por la prensa, y todos ellos coincidieron en que se trató de una sesión “intensa y de mucho trabajo”. “Estamos muertos, queremos algún viajecito para recuperarnos, porque a este ritmo es imposible que lleguemos a noviembre de 2024”, declaró un senador que renovó su banca.

Un senador que ingresó por primera vez en el Parlamento aseguró, por su parte, que la sesión le resultó “mucho más cansadora de lo que esperaba”. “La verdad es que cuando terminé me asusté, porque no sé si aguanto así cinco años. Pero mis compañeros me dijeron que me relajara, que pidiera para integrar la Comisión de Asuntos Internacionales o algún organismo mundial de parlamentarios, y de esa manera iba a poder desenchufarme seguido para volver al trabajo con las energías renovadas”.

Otro legislador, en este caso diputado, que ingresó al Parlamento por primera vez, declaró: “No sé cómo hacen para trabajar tanto. Ahora me doy cuenta de que la propuesta de [Edgardo] Novick de que haya menos legisladores era una locura. Suerte que no la votó nadie. Creo que para las próximas elecciones habría que inventar algo para que este tipo de cosas no pasen, porque estuvimos demasiado cerca de que ocurriera una tragedia”.