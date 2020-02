PIT-CNT cuestionó que Lacalle Pou invitara a la asunción a Bolsonaro, Áñez y Almagro, por considerarlos alejados de los valores democráticos

El PIT-CNT emitió este viernes un comunicado en repudio a la decisión del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de no invitar al acto de traspaso de mando a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por considerar que no hay democracia plena en esos países. Ante esta decisión, la central sindical manifestó “su solidaridad con el pueblo cubano”, que “no ha hecho sino brindar su solidaridad al pueblo uruguayo”, particularmente “a través de la Operación Milagro”, y consideró que el mandatario electo “no puede ni debe utilizar este acto protocolar de profundo significado cívico, democrático y republicano, como si fuera una celebración particular al que invita solamente a sus amistades”.

Para el PIT-CNT, es “llamativo” que, en contrapartida, participen en el acto protocolar del domingo 1º de marzo “algunos personajes que están muy lejos de los valores que enunciábamos anteriormente”. En este sentido, menciona al mandatario brasileño Jair Bolsonaro, “que impulsa el desconocimiento del resto de los poderes del Estado”, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, “quien protagonizara un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales”, el presidente de Colombia, Iván Duque, “cuyo gobierno es responsable por acción u omisión de la muerte de cientos de dirigentes sociales y defensores de derechos”, el mandatario chileno Sebastián Piñera, “cuya política represiva ha ocasionado decenas de muertos y heridos”, y “el repudiado Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que no ha vacilado en avalar todas las violaciones contra el estado de derecho a lo ancho y largo de nuestro continente”.

“Exigimos del gobierno electo una política exterior consecuente con la posición histórica de nuestro país de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de terceros países, así como de no alineación con los intereses de potencias extranjeras”, finaliza la misiva.