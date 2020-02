Román (buzo superficial): “Me encanta. Si sobrevivió a Nacho Álvarez puede sobrevivir a cualquier cosa: a ADEOM, a [Juan] Salgado, a los que incendian contenedores, a todo. Me parece que laburar con Nacho es una tremenda escuela para cualquier político. De hecho, yo creo que en los medios hay varias personas valiosas que probaron su temple y podrían ser muy buenos candidatos, como Marcelo Irachet, que se fumó años a Fernando Vilar, y Hércules, el de Petinatti. Ese podría ser presidente”.

Soraya (ex estrella de telenovelas, actual agujero negro): “Creo que la inclusión de rubias en la política es un paso muy importante para la modernización del país, pero, ojo, porque no todas las rubias son buenas sólo por ser rubias. Beatriz Argimón, por ejemplo, es alguien en quien confío plenamente, pero también tenemos a María Julia Muñoz, que a pesar de su pelo y de sus aires de cheta, se junta con morenitos. Hoy por hoy, ya no se puede confiar en nadie. Espero que Laura Raffo no sea una decepción”.

Jennifer (finalista de obras de teatro): “Yo no entiendo nada de política, así que me gusta mucho Laura Raffo, porque ella evidentemente tampoco entiende nada. De hecho, tengo mis serias dudas de que entienda algo de economía, porque si supiera a cuánto va a estar el dólar y esas cosas, ya sería millonaria y no tendría que salir en Telemundo, con Aldo Silva, diciendo cómo impacta la suba del precio de la leche en la inflación. Seguramente la vote, porque yo tampoco entiendo nada de economía”.