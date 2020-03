Apuntes del día: Medidas fiscales y un video parcial

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo anunciará hoy sus primeras medidas fiscales, que incluirán aumentos de tarifas y recortes de gastos. Las decisiones en la materia se postergaron unos días por motivos obvios, ya que las proyecciones de ingresos y egresos dependen de variables que están en un período de variaciones bruscas, como sucede con los precios del petróleo y la cotización del dólar, aparte de que es muy difícil anticipar qué sucederá este año con la balanza comercial, debido a los impactos internacionales vinculados con el coronavirus (o con el temor a este).

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló ayer de ajustes tarifarios que se calcularán según los costos de cada empresa pública, pero antes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, había pedido (por lo menos a las autoridades de Antel) que también se previera el mantenimiento de un aporte a Rentas Generales equivalente, en términos reales, a los realizados en los tres años anteriores. Veremos cuál de los dos criterios se aplicará.

Mientras tanto, el ministro colorado de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, insiste en que como la suba del dólar es buena para los exportadores agropecuarios, también será buena para el país. Incluso dijo ayer, entrevistado en el programa En Perspectiva, que su función es “transmitir las opiniones y necesidades de los productores y tratar de que sus intereses estén considerados en las medidas que tome el gobierno”. Lo que quizá no tiene en cuenta es que la coyuntura internacional no sólo está causando un aumento de la cotización del dólar, sino también una fuerte retracción del comercio, de modo que no está muy claro cuál será el saldo para los exportadores.

Las perspectivas económicas son inciertas por los datos cambiantes de la realidad, pero las polémicas sobre la forma en que ha empezado a actuar la Policía tienen un componente de incertidumbre por el modo en que se nos presentan los datos de la realidad. Ayer, el PIT-CNT le transmitió al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, su preocupación ante las denuncias de abusos y violencia por parte de sus subordinados. El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, fue acompañado por la secretaria general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, Valeria Ripoll, debido a que una de esas denuncias fue presentada anteayer por un trabajador de la Intendencia de Montevideo.

Larrañaga les mostró a los sindicalistas imágenes filmadas de parte del procedimiento en cuestión, y tanto Pereira como Ripoll dijeron, a la salida de la reunión, que ese registro no muestra lo que el trabajador relató, agregando ambos que quedaban a la espera del proceso judicial correspondiente. Sin embargo, varios medios de comunicación sostuvieron que el video demostraba la inexistencia de los abusos denunciados, y que los sindicalistas habían desmentido al trabajador. Es preocupante que los hechos no sean evaluados con detenimiento, y que la premura por incidir en la opinión pública determine que, desde el oficialismo, los respaldos a la actuación policial se expresen antes de saber qué pasó.

Hasta mañana.