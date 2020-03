Uriarte a los sectores perjudicados por la suba del dólar: “No pretendo que se alegren”

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, aclaró que cuando defendió la suba del dólar no pretendía ser “antipático” con los sectores de la población que se ven perjudicados por el alza de la divisa, como, por ejemplo, quienes tienen deudas en dólares y cobran sus ingresos en pesos.

Uriarte realizó estas declaraciones tras una reunión con el Consejo Directivo de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), en la búsqueda de entablar un ámbito de trabajo respecto de los temas que preocupan al sector. “Tampoco pretendo que se alegren”, afirmó Uriarte, “simplemente entendemos que un dólar que refleje lo que ocurre con nuestros socios comerciales es mejor para todos los uruguayos”, señaló. Un dólar alto “nos permite ser más competitivos y vender mejor nuestros productos al exterior, para que después ingresen dineros genuinos y produzcan actividad, trabajo, movilidad en la economía y resuelvan el tema de fondo: tener trabajo y asegurar nuestros ingresos”, reflexionó. El jerarca añadió que en los últimos años hubo atraso cambiario y que “hoy el dólar refleja la situación actual”.

“Esto, obviamente, castiga a aquellos que se endeudan en dólares y reciben sus ingresos en pesos, y no soy ajeno a esa preocupación. Incluso en la aplicación de las economías familiares propias, y hablo en mi nombre, deberíamos manejar siempre lo que debemos en base a lo que ganamos. Siempre que uno se endeuda en una moneda en la que no gana corre ese riesgo”, observó el ex vicepresidente de la Federación Rural. “Si bien en el corto plazo afecta, y soy consciente de eso y me gustaría que no ocurriera, también creo que si somos capaces de dar tiempo para que esos ingresos genuinos lleguen al país, va a ser mucho más beneficioso para todos. Esta transición que estamos dando en este momento tiene ese costo y va a tener esa recompensa”, aseguró Uriarte.

“Servidor de los privados”

El titular de Ganadería también conversó con los productores sobre la declaración de emergencia agropecuaria que hizo el gobierno y que “viene a ubicar las cosas en su lugar”. “Ojalá tuviéramos la potestad de salvar o de poder ayudar, porque la ayuda económica que el ministerio puede dar es mínima para la gravedad de la situación”, manifestó Uriarte, e indicó que esta ayuda podría otorgarse en forma de vales. El ministro indicó que es una prioridad de su equipo “generar ámbitos para tratar los diferentes temas” que preocupan a los productores, porque “el rol del ministerio como servidor de los privados es fundamental”.

Días atrás y tras reunirse con las gremiales rurales que componen Campo Unido, Uriarte solicitó al equipo económico de la coalición que posponga la suba del gasoil para después de la zafra. En la reunión de hoy, el ministro afirmó que encontró “una absoluta sensibilidad de quienes tienen que tomar la decisión al respecto” y que “el destino, dígase Dios o como se quiera decir, nos va llevando a circunstancias en las que quizás lo que precisamos se cumpla”.

El presidente de la CAF, Pablo Perdomo, señaló que en su primera visita oficial el ministro se comprometió a reunirse de forma periódica con las gremiales rurales de Campo Unido. Perdomo valoró la declaración de emergencia agropecuaria, pero advirtió que hay zonas del territorio “que están en la misma situación de las que se declararon en emergencia, si no ocurren las lluvias previstas”. Por otra parte, señaló que si bien la suba del dólar “en algunos casos puede mejorar la competitividad del sector agropecuario”, en otros casos sería contraproducente, como por ejemplo en el sector lácteo.

“También al sector agropecuario nos preocupa que el resto de la sociedad no se vea impactada por escalones altos de la suba del dólar. Si bien entendemos que el dólar se está reubicando en donde debería estar, esto tiene que ser paulatino para no perjudicar, porque vivimos en un solo país”, manifestó Perdomo. Asimismo, agregó: “La ganancia pasaría por los que exportamos; si el bolsillo de la gente se ve disminuido, también nos puede perjudicar”.