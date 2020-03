El número de infectados con coronavirus sigue aumentando y desde el gobierno se recuerda a los ciudadanos la importancia del distanciamiento social, el lavado de manos y la higiene en el hogar. Pero con el paso de los días las medidas sugeridas son cada vez más estrictas. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, advirtió ayer que “las gotas de saliva son la principal vía de contagio del coronavirus, así que hay que expresarse lo menos posible. Obviamente que a veces no hay más remedio que decir algo, pero cuando eso pasa, se debe hacer con sequedad y apelando lo más posible a monosílabos. Esto es lo que hago yo en las conferencias de prensa, y, que yo sepa, desde que soy ministro no contagié a nadie, no sólo de coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad. Es una cuestión de responsabilidad frente al resto de la sociedad”.

El jerarca dijo que “la economía de palabras es algo fundamental en estos tiempos, y por suerte el idioma español nos ofrece algunas palabras que se pueden usar sin ningún complemento ni accesorio y dicen muchísimo. Es el caso de afirmativo, negativo, sí, no, entre otras”. “Como estamos en una situación de urgencia, también se puede recurrir a vocablos como tá y bue”.

Salinas también pidió a la ciudadanía “mantener la boca cerrada cuando no se está hablando o comiendo”, y evitar abrirla innecesariamente, como por ejemplo “para reírse, sonreír, o inclusive hacer una pequeñísima mueca que pueda pasar como un gesto de simpatía hacia algo o alguien”.