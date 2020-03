Tanto las autoridades como los especialistas coinciden en que las medidas de aislamiento social dispuestas para combatir al coronavirus seguirán durante varias semanas, quizás meses. Es por esto que desde varios ámbitos se hacen recomendaciones sobre cómo enfrentar los días de encierro en los hogares. Ayer, un grupo de ex presidiarios divulgó en las redes sociales un texto con consejos para sobrellevar el aislamiento, entre los que mencionaba el sexo entre hombres, consentido o no, y las peleas con cortes hechos en casa. “Estas cosas ayudan a liberar tensiones. El sexo entre hombres puede ser consentido, pero es mucho más divertido cuando no lo es, ya que desarrollar estrategias para evitar ser forzado es un entretenimiento en sí mismo”, se afirma en el texto.

Con respecto a las peleas, los ex reclusos también hablan de una “doble diversión”. “No es sólo la pelea, sino también el tiempo que se destina a elaborar el corte a partir de trozos de metal. Es una actividad en la que incluso pueden participar los chicos”.

El texto advierte sobre los riesgos de “cortar el suministro de drogas, algo que puede transformar el hogar en una peligrosa olla a presión, con el consecuente riesgo de motines, destrozos e incendios”. En ese sentido recomienda “pedir a las personas que visiten la casa, ya sean familiares, repartidores o profesionales de la salud, que lleven drogas introducidas en la vagina o el recto”.