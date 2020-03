Todos los expertos coinciden en que la cifra de contagios de Covid-19 va a seguir aumentando durante las próximas semanas, pero no hay una opinión unánime sobre qué tanto lo hará. Un investigador de la Universidad de la República aseguró que “aún estamos lejos, muy lejos del pico de contagio”. “Creemos que la epidemia se va a agravar muchísimo más y esto va a traer consecuencias muy graves, como por ejemplo que la televisión termine repitiendo partidos de la selección uruguaya de fútbol de cuando Juan Ramón Carrasco era el director técnico”. Es que, ante la falta de eventos deportivos para cubrir, los canales de televisión decidieron echar mano de los partidos de la celeste más recordados de la última década, como los que se jugaron contra Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010 y contra Inglaterra en Brasil 2014. El investigador opinó que “a este ritmo, los partidos dirigidos por el Maestro [Óscar] Tabárez se van a acabar muchísimo antes de que termine la cuarentena. No me extrañaría que para mediados de junio tengamos que soportar de nuevo el 3 a 0 contra Venezuela de locales”.

Pero otro investigador, en este caso de la Universidad Católica, consideró que esta visión es “alarmista e irreal”. “A lo sumo, vamos a llegar a los partidos de cuando Jorge Fossati era el director técnico de Uruguay, pero no más que eso. No tiene sentido asustar a la gente de esa manera, es una irresponsabilidad”.