Uno de los frentes de lucha más importantes contra el coronavirus es el de la información. Es que las redes sociales han demostrado tener una capacidad mucho más grande de lo que se creía para divulgar noticias falsas, datos inexactos y acusaciones sin fundamento. Pero lo que más preocupa al gobierno no son las redes sociales, sino la actualización diaria del gobierno. “Es una verdadera usina de inexactitudes. Un día sale el Ministerio de Salud Pública a decir que hay que salir al aire libre, y al otro día el Ministerio del Interior sale a las calles con patrulleros a decirle a la gente que se tiene que ir a la casa. Si siguen así nos vamos a morir todos”, advirtió un funcionario del gobierno.

El Sistema Nacional de Emergencias está preparando una campaña exhortando a la ciudadanía a que no comparta en redes sociales información que provenga de fuentes “poco fiables”, entre las que se encuentran precisamente los ministerios del Interior y de Salud Pública. La fuente consultada explicó que “en el caso de [el ministro de Salud Pública] Daniel Salinas, el problema es que no se le entiende muy bien cuando habla. A [el ministro del Interior] Jorge Larrañaga se le entiende menos. El tema es que tampoco queremos que se les entienda mucho, porque no estamos seguros de que alguno de los dos tenga mucha idea de lo que está hablando. Creemos que lo mejor es que la gente directamente no les crea una palabra de lo que dicen”.