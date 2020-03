Sí, chicas, el coronavirus está acá. Y si bien no hay que entrar en pánico, tampoco debemos obviar lo que está pasando en otras partes del mundo. La posibilidad de que se declare una cuarentena no es nada descabellada, así que debemos tomar las previsiones necesarias: comprar alimentos no perecederos, artículos de higiene y, por supuesto, juegos para los peques. ¿Cuánto tiempo de aislamiento debemos prever? Es difícil calcularlo, pero, por lo pronto, es probable que luego de terminada la epidemia haya que pasar un poco más de tiempo encerrados en casa. Es que la incertidumbre en los mercados y el derrumbe de las bolsas seguramente van a ser aprovechados por los anticapitalistas de siempre (socialistas, comunistas, anarquistas, socialdemócratas, centristas, batllistas, derechistas moderados, etcétera) para golpear el sistema e intentar imponer una dictadura tan sanguinaria como estatista. Así que la mejor forma de evitar las hordas de resentidos y beneficiarios del Mides sedientos de sangre es quedándonos en casa.