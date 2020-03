El presidente Luis Lacalle Pou se entrevistará hoy con autoridades del Frente Amplio para tratar el tema de la crisis sanitaria. Si bien este es el único tema que se anunció oficialmente, fuentes del gobierno reconocieron que el mandatario quiere tratar otros asuntos. Concretamente les pedirá a los representantes de la fuerza política que le entreguen un resumen del estado del país “concreto, fácil de leer y de no más de una carilla”. Es que desde el Poder Ejecutivo consideran que el gobierno no fue “honesto” con la información que brindó durante la transición. Una fuente gubernamental explicó que “si bien nos dieron una cantidad de documentos en donde aparecían cosas como el porcentaje de informalidad, el problema es precisamente que eran muchos papeles. Lo que hicieron fue ocultar la realidad entregándonos miles de páginas que sabían que no íbamos a leer. Este es un gobierno joven, y todo el mundo sabe que a los jóvenes les aburre leer”.

La fuente consultada consideró que la estrategia del gobierno anterior “es similar a la de las empresas informáticas, que te ponen un texto larguísimo en donde tenés que cliquear la opción ‘sí, acepto’, pero sabiendo que obviamente nadie lo va a leer”. Además, consideró que “el Frente Amplio ya nos hizo una jugarreta parecida cuando en febrero nos mandó un mensaje de texto recordándonos que en julio habían anunciado que no iban a subir las tarifas”.