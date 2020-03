Las propuestas del PIT-CNT y otras organizaciones sociales para paliar la crisis sanitaria, económica y social generada por el coronavirus fueron presentadas al gobierno hace una semana, pero aún no obtuvieron respuesta. A pesar de los reclamos, el presidente Luis Lacalle Pou ya anunció que no piensa recibir a representantes de estas organizaciones. “Sería una irresponsabilidad de mi parte recibir a una delegación que puede tener integrantes del PIT-CNT. Lo último que quiero es contagiar con coronavirus a la clase trabajadora”, declaró el mandatario durante una rueda de prensa. Lacalle Pou explicó que “quienes vivimos en Carrasco tenemos que entender que somos vectores de contagio importantes y proteger a las otras clases sociales. Hoy por hoy, lo mejor es que nos aislemos”.

Con respecto a la posibilidad de enviar a algún representante del gobierno a la reunión, el mandatario explicó que “sería igualmente suicida, en primer lugar porque ya estuvieron en contacto conmigo, pero además, prácticamente todos ellos conocen a alguien que estuvo en el famoso casamiento”.

Lacalle Pou aclaró de todos modos que tiene “toda la intención” de reunirse con representantes del PIT-CNT en el futuro. “Cuando la clase trabajadora se haya inmunizado, me voy a reunir con los sindicalistas, así me pueden agradecer por haber salvado la vida de decenas de miles de personas al no dispersar el virus fuera de mi entorno social”.