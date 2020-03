Las medidas económicas anunciadas el miércoles por el gobierno, que incluyen la suba de las tarifas públicas alrededor de un 10% y la disminución de 2 puntos porcentuales del descuento del IVA en compras con tarjetas de débito, recibieron fuertes críticas desde la oposición y desde el PIT-CNT. Ante los cuestionamientos, el presidente Luis Lacalle Pou volvió a responsabilizar al gobierno anterior. “El ex presidente Tabaré Vázquez, haciendo gala de una irresponsabilidad sin precedentes, me contagió de la voracidad fiscal que lo infectó durante 15 años a él, a José Mujica y a todos los integrantes de sus gobiernos, especialmente los integrantes del equipo económico”. Según Lacalle Pou, el contagio tuvo lugar el 1º de marzo en la plaza Independencia. “Después de entregarme la banda presidencial, Vázquez me pidió que lo ayudara a bajar del estrado. Y yo acepté de buena fe, por cuestiones humanas pero también por cuestiones republicanas. Fue una deshonestidad de su parte”.

El mandatario relató que el 2 de marzo “me desperté con un deseo muy fuerte de utilizar las empresas públicas para recaudar y también de subir impuestos. Y lo peor de todo esto es que yo, como no tenía idea de que había estado expuesto a esa enfermedad, no tomé precauciones, así que ahora todo mi gobierno está infectado”.

Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas aseguraron que la propagación de esta enfermedad fue lo que llevó a la titular de la cartera, Azucena Arbeleche, a declarar que “no podemos firmar en piedra” que no va a haber nuevos aumentos de tarifas en 2020. La fuente consultada explicó que “la voracidad fiscal tiene una tasa de contagio muy alto, así que no sabemos cómo va a ser la situación a mediados de año. A lo mejor la epidemia se agrava y la UTE sube 20%”.