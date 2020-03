Ministerio de Salud incorporó el diagnóstico confirmatorio de Covid-19 al PIAS

El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió ayer incluir el test diagnóstico de Covid-19 en el Plan Integral de Atención a la Salud (más conocido por su sigla, PIAS), que dispone las prestaciones obligatorias que tienen que dar las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los estudios diagnósticos que deberán dar los prestadores de salud son por la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), que es la misma que utiliza el laboratorio del MSP.

De acuerdo a la comunicación que envió el MSP a las direcciones técnicas de los prestadores del SNIS, las instituciones deberán asumir la realización de estos estudios “que sean indicados por médico tratante y autorizados por la Dirección Técnica, en aquellos pacientes con diagnóstico clínico presuntivo fundado de Covid-19”.

El texto aclara que se considera “diagnóstico presuntivo” a un “paciente con fiebre y síntomas respiratorios agudos, sin otra causa evidente que lo justifique, haya tenido o no contacto con caso confirmado de Covid-19 y/o retornado de zona de circulación comunitaria del virus; o paciente con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)”.

Por último, agrega que “sólo aquellos casos clínicos en que el resultado del test sea positivo serán considerados como caso confirmado Covid-19”.

Esta comunicación fue difundida esta mañana por el Sindicato Médico del Uruguay; está firmada por el director general de la Salud, Miguel Asqueta, y por el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado.

El martes se conoció que el MSP había enviado a las instituciones de salud un comunicado de la Dirección de Epidemiología en el que decía que el Departamento de Laboratorios de Salud Pública dejaría de hacer los test diagnósticos de Covid-19 a las personas que, aun teniendo síntomas de la enfermedad y sospechas de haber tenido contacto con personas con Covid-19, no revistieran gravedad.

De acuerdo a este texto, la decisión se fundamenta en que está demostrado que el virus ya tiene una circulación comunitaria, es decir, que está más allá de los brotes iniciales; tanto el plan de respuesta del gobierno actual como del anterior preveía limitar los diagnósticos cuando hubiera circulación comunitaria a los casos más graves, por un tema de capacidad del procesamiento de muestras -se entiende que el virus ya circula ampliamente- y porque en la gran mayoría de los casos el tratamiento para Covid-19 es el mismo que para una gripe.

Esa comunicación decía que el laboratorio del MSP continuaría haciendo los diagnósticos de personas con IRAG y del personal de salud, bomberos, policías y militares, además de los estudios de infecciones respiratorias registrados en seis centros centinela.

En la conferencia de prensa del martes de noche, el ministro de Salud, Daniel Salinas, negó que se restringieran los estudios a los casos más leves, y aseguró que se harían más estudios.

Ayer, antes de que se emitiera esta comunicación, la diaria supo que varias instituciones de salud no sabían cómo proceder porque hasta el momento sólo habían recibido la comunicación del lunes. Esto parece aclararse ahora con este segundo comunicado. la diaria intentó sin éxito comunicarse con autoridades del MSP para conocer cómo instrumentarán esta solicitud las instituciones que no tienen capacidad por el momento de hacer los test y cuánto puede costar hacerle los estudios a cada diagnóstico presuntivo, algo que no estaba previsto en el plan inicial.