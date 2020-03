Netto: preocupa falta de “pautas claras de acción” por parte del MSP ante el coronavirus

En una entrevista en la radio M24, el presidente del Codicen, Wilson Netto, se manifestó sorprendido porque todavía no tuvo una respuesta del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a su pedido de reunión para coordinar acciones en los centros educativos. “El miércoles temprano pedimos la entrevista, para avanzar en un protocolo específico que sólo puede diseñar la autoridad sanitaria nacional, que es el Ministerio de Salud Pública [MSP]”, afirmó Netto.

Ese mismo miércoles, contó Netto, hubo un encuentro entre los equipos técnicos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del MSP, pero allí los técnicos del ministerio plantearon “que no hay ningún protocolo ni pauta de cuarentena”, informó el presidente del Codicen.

Sobre los anuncios del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, respecto de que el Plan Ceibal pondrá a disposición todas sus plataformas y programas para implementar formatos de educación a distancia para el caso de que hubiera que suspender las clases en algunos lugares o en términos generales, Netto consideró que este aspecto es “el tercer capítulo de la película”, y que antes corresponde resolver otros dos: definir un protocolo específico para centros educativos y acciones de prevención para informar a las familias. Además, consideró que el Ministerio de Educación y Cultura “no tiene competencia para planificar acciones en la ANEP”.

El jerarca explicó que si bien la ANEP “no tiene competencias” en la elaboración de protocolos sanitarios, está implementando medidas para que los centros educativos “se encuentren en condiciones adecuadas en términos de salubridad”, en referencia a los materiales de higiene. No obstante, insistió en que “si no hay hoy [el viernes] un protocolo específico para centros educativos es porque el MSP ha entendido que no hay que hacerlo”, y ratificó que tampoco hubo “un acercamiento tal para poner en juego acciones de prevención y difusión a través de los centros educativos”. Dijo que están “asombrados” por esto, porque hasta ahora “la experiencia ha sido de comunicación fluida, de acordar acciones como corresponde”.

Netto reclamó “responsabilidad institucional para tener las reuniones que haya que tener”, y apuntó: “Si se pretende que estos temas se vayan a solucionar en una reunión cerrada entre el ministro de Salud Pública y el de Educación, que no tiene competencia para este caso, entonces también podemos estar frente a un desconocimiento tal de cómo funcionan las organizaciones del Estado y las implicancias que tiene cada una, que pasa a ser preocupante”.