Nueve referentes de Epidemiología del MSP pusieron su cargo a disposición

Los referentes técnicos de todas las áreas de la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP) pusieron el miércoles 25 sus cargos a disposición, pero las renuncias no fueron aceptadas. Lo hicieron mediante una nota que le enviaron al ministro, Daniel Salinas, al subsecretario, José Luis Satdjian y al titular de la Dirección General de la Salud (Digesa), Miguel Asqueta, dirección de la que depende técnicamente Epidemiología. En ella, plantean que hay una “desarticulación” entre la recomendación técnica de la división “y la toma de decisión en niveles superiores”.

El viernes 27, el semanario Brecha informó que Raquel Rosa, directora de la División Epidemiología (cargo que ocupa por concurso y al que volvió luego de dirigir la Digesa durante la administración de Jorge Basso) había puesto su cargo a disposición, y que lo mismo habían hecho otros funcionarios técnicos de la división por “motivos políticos” y por “los vaivenes del MSP para definir y comunicar” los nuevos criterios para hacer test diagnósticos de Covid-19. El diario El País publicó este martes que además de Rosa, pusieron a disposición sus cargos otros tres técnicos, los titulares del Departamento de Vigilancia en Salud, Vigilancia de Fronteras y Zoonosis por entender que las autoridades no escuchan varias de sus recomendaciones técnicas para combatir el Covid-19 y alude a la forma en que se comunicaron los criterios para hacer los test diagnósticos.

Según supo la diaria, la discrepancia no está en las medidas que se han tomado para combatir el nuevo coronavirus –que sigue los lineamientos propuestos por los técnicos y que estaban también en el plan de contingencia que había elaborado la administración de Jorge Basso- sino en la forma en que se toman y comunican las decisiones.

Los referentes de la División de Epidemiología pusieron sus cargos a disposición al día siguiente que Salinas informara en conferencia de prensa que se le seguirían haciendo test diagnósticos a todos los casos sospechosos de tener Covid-19. La estrategia diseñada por el anterior gobierno y ratificada por las actuales autoridades del MSP establecía que cuando el virus alcanzara circulación comunitaria, los test diagnósticos no se les harían a quienes presentaran casos no graves de Covid-19, por entender que era muy probable que tuvieran este virus y porque el tratamiento en la enorme mayoría de los casos no variaría (se indica reposo, al igual que para cualquier otra afección respiratoria viral).

La adopción del cambio de criterio para hacer los diagnósticos quedó plasmado en un documento que elaboraron la División de Epidemiología y la Digesa el lunes 25, y que fue enviado a los prestadores de salud por la Junta Nacional de Salud (Junasa). El martes 26, en cambio, el ministro Salinas dijo que no variaría el criterio de hacer test diagnósticos y el miércoles 25 Miguel Asqueta y el presidente de la Junasa, Luis González Machado, le comunicaron a los prestadores de salud que los test diagnósticos de Covid-19 se incluyeron al Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y que debían comenzar a hacerlos.

Haberse enterado por la prensa de un cambio tan trascendente fue la gota que desbordó el vaso y uno de los motivos de la nota de los técnicos de Epidemiología, no sólo por desconocer lo que se anunciaba públicamente, sino porque ellos debían darle los lineamientos a los directores departamentales del MSP y a los prestadores de salud, pero desconocían qué debían informarles.

El País informa hoy que Salinas afirmó que Rosa “está alineada” a su gestión. Según supo la diaria, una de las principales molestias radica en que la dirección técnica de temas sanitarios debe tomarla la Digesa y no la Junasa, que es un órgano económico, que si bien tiene que comunicar a los prestadores qué hacer, tiene que hacerlo a partir de lo que resuelva la Digesa.

Además de Rosa y los directores de Vigilancia en Salud, Vigilancia de Fronteras y Zoonosis, pusieron sus cargos a disposición la directora del Departamento de Laboratorios de Salud Pública, la directora de Inmunizaciones y otros tres técnicos de esas direcciones. La nota fue presentada en medio de una situación de colapso del sistema de vigilancia epidemiológica y laboratorial.