Especialistas de todas las áreas de la salud están brindando consejos para que la cuarentena por el coronavirus no termine siendo perjudicial para la salud. En el caso de los nutricionistas, el consejo que dan es comer más cantidad en la primera mitad del día y menos sobre la segunda. “No hay que olvidar que la decimoséptima comida, es decir, la que tomamos a las once de la mañana, es la más importante. Lo ideal es que de los dos kilos de carne o chorizo que uno se va a comer en un día común y corriente de la cuarentena, las dos terceras partes se coman en la decimoséptima comida”, explica un nutricionista del Ministerio de Salud Pública. A partir de la vigésimo primera comida, que en tiempos normales solía ser la merienda, el especialista recomienda empezar a comer progresivamente porciones más chicas. “Si en la vigésimo primera comida comemos seis bizcochos, en la vigésimo segunda comemos cinco y en la vigésimo tercera comemos cuatro. Lo ideal es que la trigésimo segunda sea solamente un tecito”.

Con respecto a los ingredientes, el nutricionista recomendó no dejar de lado las frutas y verduras frescas. “Si uno se va a comer una milanesa frita, por ejemplo, es bueno acompañarla con un par de rodajitas de tomate y una hojita de lechuga, para darle un toque de color al plato. No tiene nada que ver con la salud, porque esa es una batalla perdida. Es solamente para que el plato no quede tan aburrido, porque en la cuarentena es fundamental aprovechar cualquier oportunidad para divertirse un rato”.