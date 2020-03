Preparan fiesta multitudinaria para recibir a los uruguayos que serán repatriados desde Perú

El gobierno anunció que dos aviones, uno de la Fuerza Aérea y otro de la empresa Amaszonas, participarán en un operativo para traer de vuelta a más de 120 turistas uruguayos que se encuentran varados en Perú debido a las restricciones para los viajes internacionales por la crisis del coronavirus. La noticia fue muy bien recibida no sólo por los directamente implicados, sino también por sus amigos, familiares y por la población en general. “Está buenísimo que entre tantas cosas jodidas que nos están pasando haya motivos para alegrarnos. Por eso se nos ocurrió organizar una buena fiesta de recibimiento, a la que esperamos que asistan miles de compatriotas”, explicó el amigo de uno de los turistas varados en Perú.

El cronograma de la bienvenida es el siguiente: en primer lugar los amigos, familiares, y “todo aquel que quiera” irán al aeropuerto a esperar a los repatriados. Desde allí partirá una caravana hacia el Antel Arena, en donde tendrá lugar un “megaevento”. “La idea es celebrar que estamos juntos con música, cotillón, trencitos y ese tipo de cosas. Pero sobre todo va a haber mucho, pero mucho contacto humano, que es lo que se precisa en estos momentos”.

Desde la organización aclararon que no se cuenta con un gran presupuesto. “Son momentos difíciles para la economía, así que nos vamos a arreglar con poco. Les vamos a pedir a los asistentes que compartan sus vasos, así no tenemos que comprar muchos, y que se laven las manos bien rápido, así no gastamos tanta agua”.