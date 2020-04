Aún no está claro cuánto durará la suspensión de las clases por la crisis sanitaria, por lo que tampoco es fácil hacer planes acerca de cómo recuperar el tiempo perdido. Es por esto que las autoridades educativas están haciendo una fuerte apuesta a compensar la paralización de los cursos con actividades a distancia. “Por más que estén encerrados en su casa, los niños y adolescentes están aprendiendo mucho. Ahora lo que nos falta es que se desarrolle algún método para que los alumnos de secundaria puedan dejar los estudios sin salir de su casa”, explicó un jerarca del Consejo de Educación Secundaria. “El problema es bastante obvio: si no hay clases, es imposible dejarlas. Pero hay chicos que no pueden esperar a julio para dejar los estudios, y tenemos que darles una solución. No podemos pretender que se mantengan en un limbo en el que no está claro si dejaron el liceo o siguen estudiando, porque en esa situación es imposible que desarrollen sus proyectos de vida”, agregó.

Para las autoridades, uno de los principales impedimentos que tienen los liceales para abandonar los estudios “es que no pueden juntarse en los alrededores del liceo en horario de clase para beber alcohol o fumar marihuana”. “Estamos viendo la posibilidad de darles alguna actividad improductiva online que puedan hacer mientras sus compañeros estudian a distancia. Lo bueno es que con las redes sociales ya se ha avanzado mucho en ese tema”.