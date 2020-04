Si bien en la Torre Ejecutiva hay conformidad con la estrategia utilizada para comunicar las novedades de la crisis sanitaria, algunos integrantes del gobierno consideran que se podría “pulir” algunos detalles. Para esto propusieron que el chatbot de la página web del Ministerio de Salud Pública que informa sobre el coronavirus sustituya al titular de esta cartera, Daniel Salinas, en las conferencias de prensa. “Cuando el presidente Luis Lacalle Pou aceptó a Daniel Salinas como ministro evidentemente no imaginaba lo que se estaba por venir. Pero bueno, pasó lo que pasó, y ahora no se puede cambiar de caballo a mitad del río. Lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que no aparezca más en público, porque es contraproducente. Estoy seguro de que el chatbot del ministerio va a hacer mucho mejor esa parte del trabajo”, declaró un jerarca del Poder Ejecutivo. “El chatbot es mucho más simpático y locuaz, y además no corremos el riesgo de que haga alguna burrada, como irse al este en plena cuarentena”, agregó.

La utilización del chatbot también es vista por el gobierno como un ensayo para futuras medidas similares. Una de ellas podría ser sustituir a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por una presentación de Powerpoint. “Yo creo que todo el tema de si los descuentos a los funcionarios públicos eran sobre el nominal o el líquido hubiera quedado más claro con una presentación de este tipo. Con cualquier cosa, de hecho”, declaró la fuente consultada.