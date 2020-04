La dirigencia del Frente Amplio (FA) se encuentra mayoritariamente abocada a analizar la crisis sanitaria y realizar propuestas para su manejo, pero el martes hará un parate para homenajear al ex candidato a la presidencia Daniel Martínez. Según explicó un integrante de la Mesa Política del FA, “cuando todos nosotros estábamos trabajando para la cuarta victoria del FA hubo una persona que se dio cuenta de que eso era una locura, que nos hubiera llevado décadas recuperarnos de un nuevo mandato, y que lo mejor era hacer fuerza para perder. Esa persona fue Daniel Martínez, y por eso queremos homenajearlo”.

La iniciativa también pretende ser un desagravio al dirigente, que durante la campaña electoral recibió muchos cuestionamientos desde la interna de la fuerza política. “Le debemos una disculpa al compañero, porque claramente lo suyo no fue una mala campaña, sino una estrategia genial. Fuimos soberbios al pensar que estaba equivocado o que no sabía hacer las cosas. Éramos nosotros los que no estábamos leyendo bien la situación. No sé cómo hizo, pero de alguna manera advirtió lo que se venía y nos hizo perder las elecciones. Se merece no uno, sino mil homenajes”, explicó el dirigente consultado.

Pero a pesar de esto, en el FA no están convencidos de que Martínez debería ser el candidato en 2024. “Como estratega es genial, pero como candidato lo veo más solvente a la hora de perder una elección que a la hora de ganarla”, opinó otro dirigente.