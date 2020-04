Tras varias semanas sin clases, el gobierno anunció su intención de reanudarlas sobre fines de abril o principios de mayo, aunque no se tratará de un comienzo general, sino escalonado. Los primeros en retomar la actividad serán los alumnos de las escuelas rurales, y por esto las autoridades les recomendaron que vayan saliendo. “Aún no tenemos la fecha exacta, pero con un estimativo los niños pueden calcular más o menos cuánto les llevará llegar a la escuela. Por eso les pedimos a los que viven más lejos, o los que van caminando, que vayan arrancando, de modo que no se pierdan las primeras clases”, explicó un jerarca del Consejo de Educación Primaria.

Para evitar que ocurra lo contrario, es decir, que los alumnos lleguen antes del comienzo de los cursos, las autoridades de la educación les enviarán un mensaje cuando se encuentren aproximadamente a mitad de camino, indicando la fecha exacta en que reabrirán las escuelas. “El objetivo es que puedan dosificar la energía. Si están a dos días de la escuela y las clases empiezan en tres días, no tiene sentido que caminen más de diez kilómetros en un día”, expresó el jerarca consultado.

Las autoridades aclararon de todos modos que el comienzo de los cursos está condicionado a la evolución de la epidemia, por lo que recomendaron a los padres “que manden a los niños con bastante comida, porque puede ocurrir que en el camino se enteren de que las clases van a empezar una semana más tarde y ahí se van a tener que volver. No queremos que terminen comiendo raíces”.