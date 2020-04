El descenso en los casos de contagios de coronavirus llevó a las autoridades españolas a relajar el confinamiento obligatorio que se había decretado ante el avance descontrolado de la pandemia. Ayer, el gobierno decidió que los padres podrán sacar hasta tres hijos menores a pasear, siempre y cuando no se alejen más de un kilómetro de la casa. La medida fue apoyada por algunos padres, pero criticada por otros. “A esta altura, que me habiliten a salir con mis tres hijos pero que después me hagan volver con todos ellos no me sirve para nada. Quiero una ley que me permita salir con tres niños pero volver con uno solo”, declaró un padre ante las cámaras de Televisión Española. Una madre consultada por el mismo medio aseguró: “Si sigo encerrada en mi casa con mis tres hijos voy a cometer una locura. Esto es más peligroso que el coronavirus. Pero si me permitieran dejar a un par de ellos en un parque e irme con el restante a la casa mi situación mejoraría mucho. Y para ellos no sería tan grave, porque obviamente los tres volverían a casa alternadamente, un día cada uno. Ninguno se tendría que quedar a vivir permanentemente en el parque o en la calle”.

Desde el gobierno definen la propuesta como “cruel e inaceptable”, aunque afirman estar “con las manos atadas” si algunos padres deciden llevarla a cabo. “En tiempos normales los amenazaríamos con quitarles la patria potestad, pero ahora es precisamente eso lo que están buscando”, explicó una fuente gubernamental.