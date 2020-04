Representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) se reunieron ayer con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, y tras el encuentro afirmaron que la estrategia del gobierno en la lucha contra el coronavirus fue satisfactoria, y se mostraron confiados en que haya un “equilibrio” en la vuelta a la normalidad. El presidente, por su parte, calificó el encuentro de “muy provechoso” y destacó especialmente “la buena disposición de los empresarios, que me dejaron hablar las dos veces que levanté la mano y pedí permiso”. “En tiempos como estos, el diálogo es fundamental. Por eso me parece muy importante que me hayan permitido abrir la boca para plantearles mis puntos de vista, sobre todo porque perfectamente podrían haberme mandado a callar, algo que entra claramente dentro de las reglas del juego de la relación entre el gobierno y los empresarios. Pero no lo hicieron. Ellos escucharon mis propuestas con mucha atención, y yo confío en su sabiduría para aceptarlas o rechazarlas”.

Uno de los representantes de la CCE en la reunión dijo que el presidente “se mostró muy educado todo el tiempo, mostrando una actitud muy diferente de la que habían tenido sus antecesores de estos últimos 15 años, quienes, sin ser maleducados que querían explicarle al sector productivo cómo es que se manejan las riendas de un país, a veces tenían un tonito impertinente muy molesto. No fue el caso de Lacalle Pou, que se sentó en un costadito a sacar apuntes en silencio, como debe ser”.