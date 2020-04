“¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos de hace 50 años?”, se preguntó ayer en el Parlamento el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Consultado en una entrevista radial posterior acerca de si esta visión no se contradecía con sus declaraciones durante la campaña electoral, en la que habló varias veces de “hechos lamentables ocurridos durante la dictadura”, el ex comandante en jefe del Ejército respondió que “para nada”, ya que “los acontecimientos desafortunados a los que me refería no eran las acciones de los militares, sino al acto del Obelisco de 1983 y esas cosas”.

Manini Ríos consideró que “hubo cosas que nunca debieron haber ocurrido durante el período de facto, especialmente en sus años finales, como el acto mencionado, el regreso de algunos artistas exiliados y cierta liberalización en el control de la subversión. En especial, esto último fue lo que abrió el camino para que los malandros hoy en día hagan lo que quieran. Digamos que ese momento fue el comienzo del recreo”.

Durante su intervención parlamentaria de ayer, Manini Ríos consideró que el reciente procesamiento del represor Lawrie Rodríguez “se parece más a la venganza que a la justicia”. En la entrevista radial mencionada, Manini Ríos confesó que originalmente le hubiera gustado utilizar la frase “la justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre”, pero “desgraciadamente ya estaba tomada”.