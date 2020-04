Desde que apareció la covid-19, varios periodistas, políticos y académicos sugirieron la posibilidad de que el coronavirus causante haya sido desarrollado por un laboratorio chino, más concretamente por el Instituto Wuhan de Virología. Varios científicos consideraron que si esto se confirma, se trataría de una muy buena noticia. “Si este virus nació en un laboratorio de Wuhan, para fines de 2020 ya no va a servir para nada, porque está científicamente comprobado que cualquier cosa fabricada en China no puede durar más de un año”, aseguró un virólogo alemán. En opinión del estudioso, “un virus de diseño chino seguramente empezaría a fallar a los seis meses, contagiaría cada vez menos gente, su resistencia a las vacunas disminuiría a pasos agigantados y finalmente dejaría de funcionar”. El investigador aclaró, de todas maneras, que “esto no significaría el fin del peligro, ni mucho menos, ya que una vez que el virus que causa la covid-19 no sirva más, los chinos seguramente lancen el covid-20, que tampoco va a durar mucho, pero va a ser rápidamente sustituido por el covid-21, y así sucesivamente”.

La posibilidad de que el coronavirus efectivamente pueda ser un invento chino cobró fuerza cuando, al analizar su cadena de ARN con microscopios electrónicos, se pudo leer un mensaje que decía: “Soy Hu Lein, un niño de nueve años que trabaja todo el día en un laboratorio fabricando armas biológicas. Ayúdame”.