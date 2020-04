Desde que apareció el primer caso de covid-19 en Uruguay, casi la totalidad de la agenda noticiosa pasó a estar dominada por el tema. Esto provocó que otras noticias no relacionadas con la pandemia quedaran relegadas a un segundo plano, como el caso de la desaparición del empresario y líder del Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick. “Estamos desesperados porque hace casi un mes que no tenemos noticias de él. Y esto de no aparecerse es muy raro en él, porque en general estaba acostumbrado a estar en todos lados”, expresó un dirigente del PG.

Desde la colectividad política decidieron ofrecer una recompensa por cualquier información que ayude a dar con el paradero de Novick. “Es imposible que se lo haya tragado la tierra, en algún lugar tiene que estar”, opinó otro dirigente de su partido. Consultado sobre cuáles podrían ser los motivos detrás de la desaparición, el dirigente reconoció que tiene “muchas teorías”, como por ejemplo “que está escondido en algún rincón del Palacio Legislativo con la intención de emboscar y asesinar a [el diputado del PG] Daniel Peña”. De todas maneras aclaró que ninguna de estas teorías lo convencen del todo. “No me imagino qué puede haber pasado. Ahora tenemos dos prioridades: una, encontrarlo, y la otra, asegurarnos de que no se le esté pasando por la cabeza volver a la política. No sé si sobreviviría a otro fracaso como el de las elecciones pasadas”.