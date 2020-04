A comienzos de semana se generó una situación inédita en la industria petrolera: los precios bajaron tanto que los productores debieron empezar a pagarles a los compradores para que se lleven el oro negro, ya que los costos de almacenamiento son más altos que lo que ganarían por una venta futura. Por el momento ANCAP no puede aprovechar la situación porque no tiene capacidad para almacenar más petróleo. Es por esto que desde el ente se propuso que se trasladen los restos de Artigas del mausoleo de la plaza Independencia y se utilice este lugar para guardar barriles. “Yo entiendo que el tema de los restos es un asunto sensible, y de hecho le trajo muchos problemas a Tabaré Vázquez cuando quiso trasladarlos, pero la verdad es que en aquel momento la movida no hubiera generado demasiados beneficios económicos. Ahora, en cambio, podemos hacer una torta de guita. No sólo vamos a tener petróleo gratis para todo el año, sino que encima nos van a pagar”, declaró un funcionario del ente.

La fuente consideró que llenar el mausoleo con barriles de petróleo “sin dudas sería una maniobra que Artigas aprobaría”. “Él era un hombre sencillo, poco adepto a la pompa y los homenajes, pero además era muy vivo para los negocios, como lo prueba su pasado como comerciante de ganado. ¿A alguien le caben dudas de que si el prócer reviviera nos diría ‘denle para adelante’? Estoy seguro de que esto es lo que el Artigas emprendedor, astuto y contrabandista hubiera querido”.