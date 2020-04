El Parlamento comenzó a analizar ayer el proyecto del Poder Ejecutivo para descontar entre un 5% y un 20% del salario de los funcionarios públicos que ganen más de 80.000 pesos líquidos y destinar ese dinero al Fondo Coronavirus. En el proyecto original esta medida rige por dos meses, prorrogables a tres más, pero el Frente Amplio propuso que el descuento sea permanente. Un legislador oficialista dijo que está “muy de acuerdo” con la medida, pero aclaró: “yo ya puse mi banca a la venta en Mercado Libre, porque este laburo ya no me estaría rindiendo. Mejor me voy a trabajar a mi estudio”. Consultado sobre si es legal el procedimiento, el legislador respondió: “si no es legal, va a serlo, porque cuando se trata de cuidar nuestro dinero, los legisladores siempre nos ponemos de acuerdo”.

Por otra parte, un diputado frenteamplista consideró que la medida “es entendible si tenemos en cuenta el momento delicado que estamos viviendo, en donde todos los partidos quieren aparecer como solidarios y, cuando uno lanza una medida de renuncia, el otro tiene que superarlo con una renuncia mayor. Pero yo, personalmente, prefiero dejarle mi banca a otro, y que ese otro tenga el privilegio de donar plata. A mí no me agarran”. El legislador también puso a la venta su banca en Mercado Libre, aunque reconoce que no será fácil venderla. “Con este descuento, y la posibilidad de que haya más descuentos aún, una banca en el Poder Legislativo ya no tiene el mismo atractivo que antes”.