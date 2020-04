Cuando el gobierno exhortó a la ciudadanía a quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus, personalidades de ámbitos tan diversos como el deporte, la cultura y la política salieron a apoyar esta medida. Entre ellos se encuentra el ex vicepresidente Raúl Sendic, quien ayer publicó un mensaje en su cuenta de Facebook intentando darle ánimo a los uruguayos. “Cuando uno empieza una cuarentena la parece que va a ser eterno, pero la verdad es que no es tan grave como parece. Yo estoy en confinamiento desde hace dos años y medio, y la verdad es que la estoy llevando bastante bien”. En su mensaje, Sendic recordó que tras renunciar a la vicepresidencia sus salidas diarias se redujeron “casi a cero”, y si bien durante la última campaña electoral dejó su casa en algunas ocasiones, “nunca pasé más de dos horas afuera, porque cuanto más tiempo estaba en la calle más riesgo había de que me putearan de todos los colores, o incluso que algún compañero del Frente Amplio me agrediera por estar contaminando la imagen de la fuerza política”.

El ex vicepresidente aclaró de todos modos que “extraña un poco” salir a la calle, y es por esto que se alegró cuando el gobierno exhortó a la población a usar tapabocas fuera de su casa. “Con la cara tapada voy a poder salir más seguido, claramente, porque me van a confundir con un ciudadano común y corriente que no se inventó un título, ni compró artículos personales con dinero estatal ni fundió la empresa más grande del país”.