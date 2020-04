Reacciones ante la pandemia: ayuda a los mayores de 65, donación de barbijos y recepción de alimentos

Brigada + 65 años

Un afiche que se viralizó en las últimas semanas difunde el trabajo de un grupo de psicogerontólogos de la Universidad de la República (Udelar) unido bajo el nombre de “Brigada + 65 años quédate en casa”. Como señalaron los involucrados, alrededor de media docena de voluntarios, el Núcleo Interdisciplinario de Vejez y Envejecimiento de la Udelar apoya la iniciativa. Estos graduados y posgraduados apuntan con su intervención a que los adultos mayores cubran sus necesidades básicas, especialmente en lo que concierne a alimentación e higiene. Dado que la mayoría mantiene su fuente laboral, hacen este trabajo honorario en los domicilios de los solicitantes y en los horarios que tienen disponibles. Los profesionales no aceptan ningún tipo de intercambio económico, y con el fin de cuidarse mutuamente establecieron algunos criterios de actuación: hacen mandados para llevar aquellos productos que no están siendo enviados por los comercios, únicamente para personas de 65 años o más que no tengan familiares o vecinos que los puedan asistir, y se manejan en la zona donde viven, de manera de resolver los pedidos caminando, sin necesidad de utilizar el transporte público. El horario se coordina con cada referente zonal y al momento de ir al domicilio dejan su documento de identidad: “le pedimos que previo a la llegada a su casa nos mande lista o deje pronta una hecha a mano”, indicaron, con el fin de optimizar el tiempo. Sólo manejan dinero en efectivo para llevar luego la compra y el ticket correspondiente. No efectúan trámites en mutualistas, “dado el compromiso que eso conlleva”, y en el caso de préstamos de libros los pasan a buscar a los siete días. Además de difundir este protocolo de seguridad, la brigada alienta que su trabajo se replique en otros grupos similares. Para contactarlos: [email protected]

Donación de barbijos

» La diseñadora Natacha Ruth decidió aportar con su oficio a quienes tengan que salir a trabajar. Para eso confeccionó alrededor de 200 tapabocas para regalar. Cada uno está compuesto de dos capas de tela, estampada o lisa, y tres pliegues para brindar mayor cobertura facial. “El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos”, explica, y el dispositivo cuenta con dos elásticos para sujetarlo a la cara del usuario. Todavía le quedan cerca de 50 y se pueden solicitar por Whatsapp al 099577607 y así coordinar para retirarlos.

» Su colega Verónica Benzano también entrega mascarillas ecológicas gratuitamente en la zona de Pocitos, de lunes a sábados de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00, a razón de una por persona. Debido a la gran demanda que está teniendo, pide que quien esté en condiciones de hacerlo pague 50 pesos, lo que permite cubrir los gastos de los que no puedan hacerlo y sean población de riesgo. Se trata de tapabocas lavables y reutilizables por varios días, que recomienda desinfectar antes de usar por primera vez. También se compromete a pasar un tutorial sobre la confección de estos barbijos a quien quiera implementar por su cuenta esta iniciativa. Para contactarse con su taller, escribir a [email protected]

Desafío #TVCiudadEnCasa

El canal TV Ciudad lanzó una convocatoria lúdica para concientizar sobre los cuidados necesarios frente a la Covid-19. Por eso invita a seleccionar una de las siete acciones del Plan Nacional del Coronavirus en https://youtu.be/mE1AOXG1VXU y ponerla en práctica cantando y grabándose como lo hicieron varios artistas locales. La idea es participar de ese modo en la edición de un programa hecho con todos los videos. Para ser parte, enviar la grabación, con nombre de usuario de Instagram, al Whatsapp 091502265 (en formato horizontal y de un máximo de 30 segundos).

Paseos de mascotas

“Para que tu mejor amigo no se quede sin salir” es la consigna que mueve a una voluntaria que se dedica a pasear mascotas en la zona comprendida entre las calles Luis Alberto de Herrera, Rivera, Bulevar España y la rambla de Pocitos. Los interesados deben dirigirse a [email protected]

Artistas unidos

Aunque no sea posible hacer funciones debido a la emergencia sanitaria, la solidaridad sigue en pie. La Institución Teatral El Galpón anunció que suma sus instalaciones, igual que la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), para recibir alimentos no perecederos y artículos de limpieza. Las donaciones se recibirán a partir de hoy hasta el viernes 10 de abril, de 10.00 a 19.00, en 18 de Julio 1618 esquina Carlos Roxlo. Serán entregados para armar las canastas que serán distribuidas entre SUA, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y Gremiocine, según lo acordado con el PIT-CNT para colaborar con los integrantes de las gremiales de la cultura que lo necesiten.