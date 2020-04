Trabajo en tiempo de pandemia: Sofía Martínez Larriera

¿En qué rubro te desempeñás y hace cuánto?

Trabajo en el rubro gastronómico desde 2011.

¿Cómo modificó la pandemia tu actividad? ¿Pudiste adaptarte o tuviste que cambiar de rubro?

A causa de la pandemia, muchos locales gastronómicos cerraron. Yo trabajaba como encargada en la parrillada del Mercado del Inmigrante, el viejo Mercado de la Abundancia. Todos los locales, o casi todos, cerraron y los trabajadores nos fuimos al seguro de paro. Este rubro no tiene muchas formas de adaptación más que apostar al delivery. En mi caso, gracias a las personas que me rodean y no cocinan, surgió la idea de las tartas a domicilio. Es algo que cocino habitualmente. Eso me dio cierta seguridad para animarme a ofrecerlas. Son tal cual las que cocino en casa.

¿Qué fue lo que más te complicó y qué fue lo más sencillo?

Lo más complicado en esta situación es la parte económica: ir al seguro de paro y no saber qué va a pasar, la incertidumbre. Después de que te acomodás un poco y aceptás que esto va a ser así, el día a día se vuelve más amigo. La verdad es que ni idea de qué va a pasar. Trato de no pensarlo mucho. Vivo más el día a día: subir a Instagram [sofita1106] y Whatsapp el flyer de las tartas, recibir los pedidos para el otro día y, de tarde, arrancar a cocinar. En general, esta parte es con alguno de los niños, o los dos, ayudando. Al otro día, sobre el mediodía, hacemos las entregas. Mi madre nos prestó el auto y salimos los cuatro a entregarlas.

¿Qué te parece que va a pasar? ¿Podrás aprovechar algo de todo esto más adelante?

Sin duda. Hay que tener la capacidad de reinventarse en esta situación. Van a salir cosas muy creativas de esto.