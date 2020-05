Los casos de contagios y muertes por coronavirus se mantienen en niveles muy bajos, y esto llevó al gobierno a acelerar el tránsito a la “nueva normalidad”. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que, en el marco de la filosofía de “transformar las crisis en oportunidades”, se aprovechará para impulsar algunas medidas –por ejemplo, una que permita a los trabajadores donar parte de su sueldo a los empresarios que generan trabajo–. “Nosotros no podemos bajar demasiado los salarios, porque tenemos que pensar en esos trabajadores que no entienden que lo mejor que les puede pasar es que a los empresarios les vaya bien. Pero sabemos que hay muchos trabajadores que sí entienden esto, y queremos darles la oportunidad de aportar al crecimiento material y espiritual del país”, explicó una fuente del gobierno. “Sería muy injusto que las personas que quieren ayudarse a sí mismas dándoles más dinero a los ‘malla oro’ de la economía, es decir, a los empresarios que con su esfuerzo generan oportunidades laborales, no puedan hacerlo”.

Otra de las medidas del gobierno para mejorar los niveles de empleo y el bienestar de los trabajadores será la construcción de un monumento a los empresarios que generan trabajo, que se ubicará en Tres Cruces. En los próximos días se hará un llamado público a artistas interesados en pagar para hacer la escultura de homenaje a los “malla oro”.