A usted le tocó vivir una de las crisis más grandes de la historia uruguaya. ¿Cómo ve la situación del coronavirus?

Que no me jodan, esto no tiene nada que ver. El coronavirus mata gente; yo tuve la aftosa, que hace que haya que matar a las vacas. ¿Qué le parece que es más grave para Uruguay, que muera gente o que mueran vacas? Lo segundo, obviamente.

¿Cómo fue el reencuentro con su tío José y su padre Luis cuando llegó a ultratumba?

Mire, fueron dos reacciones completamente opuestas. El tío Pepe me pegó una patada en el culo.

¿Y su padre?

Hizo lo opuesto, me pegó una patada en las bolas.

¿Ansía la llegada al más allá de alguien en particular?

Sí, de Julio María Sanguinetti.

¿Qué le diría?

Nada. Le pegaría una patada en la nuca.