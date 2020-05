¿Cuál es su gobernante preferido en esta crisis del coronavirus?

Donald Trump, sin duda. Él asumió diciendo que iba a darle trabajo a la gente, y efectivamente me está dando muchísimo trabajo.

¿Qué les diría a quienes afirman que la letalidad de la covid-19 está exagerada?

Les diría que vengan a ver las llagas que tengo en la mano de tanto darle a la guadaña. Ojo, no me quejo, por lo menos tengo trabajo. Pero me acuesto todos los días con calambres en el codo.

¿Qué planea hacer cuando acabe la pandemia?

Me voy a tomar unas buenas vacaciones. A esta altura creo que tengo como ocho semanas de licencia acumulada.

¿Qué siente al ver los videos de enterradores ghaneses bailando mientras llevan un ataúd?

Me parece terrible. Se está trivializando algo muy dramático. Además, estoy perdiendo el respeto a pasos agigantados entre las encarnaciones del mal. Satanás me está haciendo mucho bullying. Me ve llegar y empieza a silbar la cancioncita y a bailar.