Sindicatos, organizaciones sociales y sectores del Frente Amplio criticaron duramente a Gerardo Sotelo, quien la semana pasada asumió como director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan). Uno de los cuestionamientos tiene que ver con que Sotelo, además de ocupar este cargo, es suplente de la candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la coalición multicolor, Laura Raffo. Desde el oficialismo consideraron que las críticas son injustificadas, ya que no existe la posibilidad de que Sotelo asuma en la IM, y de hecho aducen que fue puesto al frente del Secan precisamente para que eso no pase. Una fuente del Partido Nacional declaró: “Sabemos que tenemos pocas posibilidades de que Laura Raffo gane las elecciones, y si las gana y en algún momento tiene que ausentarse de su cargo hay dos suplentes antes que Sotelo. Pero no es imposible que pase, y el riesgo sería demasiado grande. Desde el Secan puede hacer algún papelón, pero como intendente sería mucho peor”.

Otra de las críticas que recibió Sotelo tiene que ver con una carta que envió a los directores de los informativos de la televisión y la radio públicas, anunciando que los contenidos periodísticos deberán ser aprobados por un funcionario designado por él antes de emitirse. Sotelo respondió estos cuestionamientos afirmando que “en los hechos, esto no va a afectar el derecho de los uruguayos a recibir información, ya que mi plan es que nadie vea ni escuche medios públicos”.