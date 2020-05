En febrero todos los diputados y senadores electos por Cabildo Abierto (CA) hicieron un curso de capacitación para su labor parlamentaria. Desde la dirección nacional del partido aseguraron que la experiencia tuvo sus “aristas positivas”, aunque el balance general fue “muy negativo”. “El 90% del alumnado reprobó el examen final. Cuando se les planteó la hipótesis de un golpe de Estado y se les preguntó si deberían estar del lado de los legisladores o del lado de los militares, casi nadie respondió bien”, relató una fuente de CA.

La posibilidad de repetir el curso no fue puesta sobre la mesa, aunque existen planes de implementar nuevas experiencias formativas –por ejemplo, un curso para entender chistes–. Es que el fin de semana uno de los diputados de CA sufrió un revés de salud relacionado con este tema. “Le llegó por Whatsapp un chiste sobre Guido Manini Ríos. Le dio vergüenza decir que no lo había entendido, así que se encerró en su estudio, determinado a no salir hasta entenderlo. A las seis horas tuvo un pico de estrés como consecuencia del agotamiento psíquico. Ahora está bien, pero no queremos que pase esto de nuevo. Por eso pensamos en capacitar a nuestros dirigentes”, explicó un compañero de bancada del legislador.

En este caso, quienes no salven el examen final deberán cerrar sus redes sociales, no estarán habilitados para dar declaraciones a la prensa y en las sesiones del Parlamento solamente podrán abrir la boca para defender represores. “No queremos más papelones”, enfatizaron desde CA.