Con una resolución firmada el miércoles por el intendente de Montevideo, se abre hoy el tercer ciclo de Montevideo Decide, un llamado a la participación ciudadana con propuestas para dar soluciones a los nuevos problemas de la ciudad. Cambiaron las bases, que pueden consultarse en una web renovada para el caso (decide.montevideo.gub.uy/bases_2020), y el énfasis está puesto en dos ejes: construcción colectiva, que apunta a “desarrollar y sostener en el tiempo determinados grupos y/o territorios” mediante apoyos de índole cultural, social, educativo, de salud, de higiene o ambiental, y nuevos hábitos, que pretende recibir ideas que puedan impulsar usos y costumbres para “continuar construyendo ciudadanía en este nuevo escenario”.

Como explicó la coordinadora del ciclo, Celiana Barolín, en las convocatorias anteriores “no hubo ninguna restricción sobre las ideas a presentar. Este año la verdad es que no íbamos a hacer un ciclo, porque terminábamos en mayo, no nos daban los tiempos, pero con esto de que ‘se corrió’ el año nos pareció que era una buena oportunidad para que Montevideo Decide también aportara a esta situación, generando un vínculo más estrecho entre lo que puede hacer la Intendencia y las ideas que pueda tener la gente”.

En un contexto que calificó de “excepcional para todos”, Barolín indicó que aspiran a que la ciudadanía “haga el ejercicio de pensar en ese Montevideo que nos va a quedar después de esta emergencia sanitaria, una ciudad distinta: el tapabocas, no poder estar amontonados, el nuevo reglamento para el uso de espacios públicos...”. Se trata de ideas que la Intendencia va a concretar a partir del año que viene. Contando las dos ediciones pasadas, 868 proyectos fueron presentados, de los cuales 17 fueron aprobados y por el momento seis fueron llevados a cabo. El resto está en proceso de ejecución: “algunas ideas del ciclo 2019 está demoradas porque requieren de comunidad, como un evento al aire libre donde se dispongan huertas. Es inviable organizarlo este año”, observó la coordinadora.

La plataforma no moderaba las iniciativas hasta que no llegaban a la etapa de viabilidad, pero este punto se modifica desde ahora: “Por primera vez, si vemos que una idea no va acorde a lo que se está planteando en las bases, la podemos dar de baja antes de que llegue al estudio de viabilidad. Vamos a ser un poquito más rigurosos antes de que vayan avanzando”. En esa línea, reforzaron el equipo con el fin de determinar si una propuesta sigue los parámetros y en todo caso ayudar a la persona a enmarcarla adecuadamente, si es posible, o explicarle por qué no. “Nos estamos preparando también para eso y como todavía estamos en teletrabajo, pusimos en las bases un celular [091901462]. Cuando arranque a funcionar nos daremos cuenta de si logramos comunicar hacia dónde pensamos ir y haremos correcciones sobre la marcha, como siempre”, concluyó.

Las etapas de Montevideo Decide se mantienen iguales: presentación de ideas y apoyos (hasta el 30 de junio), estudios de viabilidad (del 1° de julio al 31 de agosto) y votaciones (del 1° al 15 de setiembre). “Tu idea es fundamental para construir una ciudad resiliente y solidaria”, recalca el llamado. Las propuestas ganadoras serán presentadas el 16 de setiembre.

Compostaje comunitario

Están abiertas las inscripciones para un curso a distancia sobre compostaje comunitario, que ofrecerán la unidad Montevideo Rural, de la intendencia capitalina, junto con la Facultad de Agronomía. Hay cupo para 50 personas para esta actividad formativa gratuita. Tendrán prioridad los vecinos de las zonas 9 y 13, en especial quienes participen en cooperativas. Las clases comenzarán el próximo 18 de mayo y se extenderán por cinco lunes, en el horario de 18.00 a 19.30. Las prácticas serán guiadas para que cada participante las desarrolle desde su ubicación. Para inscribirse, se debe enviar un correo a [email protected]

Verdes virtuales

Huertizate es un programa de estímulo a la creación de huertas urbanas en espacios reducidos desarrollados por la Red Ambiental del Municipio B y el programa Plantar es Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. La séptima edición tuvo que suspenderse a causa de la pandemia, así que a falta de talleres presenciales, se resolvió colgar una serie de videos orientativos para seguir trabajando en el hogar. El instructor es el ingeniero agrónomo Carlos Brasesco, referente del programa: municipiob.montevideo.gub.uy/huertas-en-casa.