El gobierno retiró de la ley de urgente consideración (LUC) que está a estudio del Parlamento los artículos que habilitaban la tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas. Esto fue saludado por el Frente Amplio, pero casi inmediatamente se agregó un par de artículos que permiten ciertas excepciones a la obligatoriedad de que los colonos residan en las tierras que les son adjudicadas. “Esto es altamente sospechoso, están pasando cosas muy raras”, aseguró un constitucionalista que está analizando la LUC para la bancada frenteamplista. “Yo creo que están entrando artículos a la ley de noche, cuando nadie está viendo. Es la única explicación que se me ocurre. Ni siquiera cuando la ley está en manos de los socios de la coalición de gobierno dejan de entrar artículos. Creo que habría que poner algún sistema para evitar que esto siga ocurriendo”, opinó el experto.

Un diputado opositor reconoció su “desazón” ante el hecho de que, “a pesar de que sacamos varios artículos, siguen entrando otros y el proyecto está cada vez más grande”. “Yo no sé si se reproducen ahí adentro o qué pasa, pero la verdad es que estamos pensando seriamente en no pedir que se saquen más artículos a cambio de que no introduzcan otros nuevos”. El legislador reconoció que “hoy por hoy no sabemos si nos vamos a levantar un día y encontrarnos con un artículo que le prohíbe a Antel vender otra cosa que no sean teléfonos de línea de aquellos con disco para marcar”.