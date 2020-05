Ni bien se declaró la emergencia sanitaria, el gobierno exhortó a los gimnasios y clubes deportivos a cerrar sus puertas. La mayoría lo hizo, pero en ayer representantes del sector le presentaron al gobierno una propuesta para reabrir la semana que viene. “Nosotros entendemos que hay una emergencia sanitaria y que los gimnasios son un lugar con mucho riesgo de contagio. Pero en realidad eso es en verano, cuando viene alguien. En invierno no viene nadie. Que nos hagan cerrar las puertas es ridículo, acá en mayo se anotan como mucho un par de personas y hasta diciembre no las vemos más”, aseguró un representante de estos establecimientos. “El tema es que nosotros no lo podemos decir públicamente, porque no es bueno que todo el mundo sepa que durante los meses fríos vivimos gracias a que la gente se siente culpable por no venir. La idea es que se sientan mal en soledad, así no dejan de pagar. Se tienen que imaginar que mientras están abrigaditos en su casa acá está lleno de personas haciendo gimnasia, felices de la vida. Si no, el sistema no funciona”, agregó.

El gobierno está considerando la posibilidad de habilitar la apertura de gimnasios. “Si es como ellos dicen, que el primer lunes que se abran los gimnasios todo el mundo va a ir a anotarse, para después quedarse en su casa hasta el verano, entonces esto claramente no es un riesgo sanitario”, reconoció un jerarca del Ministerio de Salud Pública.