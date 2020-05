La semana que viene comenzará a operar en Uruguay un sistema que permite, por medio de los teléfonos celulares, detectar cuando una persona estuvo en contacto con otra infectada de coronavirus. El sistema fue desarrollado en conjunto por Apple y Google, y según estas dos empresas, los datos que se recaben serán anónimos y los usuarios podrán decidir si envían o no la información al gobierno. Un vocero de Google explicó que “el anonimato es muy importante en este tipo de apps, pero obviamente nos referimos al concepto de anonimato de Sillicon Valley, que consiste en lo siguiente: la información se acumula en servidores y solamente está disponible para las pocas personas en el planeta que tienen el suficiente dinero como para pagar por ella”. El vocero enfatizó que “si el gobierno uruguayo quiere disponer de los datos que recabe la aplicación, deberá pagar como todo el mundo. Nosotros valoramos mucho la privacidad de los ciudadanos, y por eso mismo tenemos que cobrarla. Sería una falta de respeto entregarla gratis”.

Una fuente del gobierno advirtió que es “muy poco probable” que haya un desembolso de dinero por esta información. “Esto de recabar datos lo vienen haciendo desde hace años. Lo que pasa es que ahora nos quieren vender esto como algo nuevo, pero ellos obviamente saben quién tiene coronavirus, con quién se cruzó esta persona y si respetó la cuarentena o no. Así que no vengan a currarnos. Solamente gastaríamos un peso si la información es muy barata. Si no, no”.