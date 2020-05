El domingo 3, un grupo de mercenarios intentó ingresar a Venezuela por vía marítima con el objetivo de secuestrar o asesinar al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro. La misión, que terminó en un estrepitoso fracaso, fue ideada por Juan José Rendón, un polémico asesor del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó. En una entrevista con la cadena CNN, Rendón confesó que el resultado de la fallida invasión fue “un golpe durísimo para mi autoestima y mi prestigio”. “De hecho, fue el fracaso más grande de mi carrera después de Juan Sartori”. El asesor venezolano había sido contratado por el actual senador del Partido Nacional (PN) para su campaña en las internas de 2019. “Aquello me dejó muy mal, porque Sartori gastó un montón de dinero en su campaña, confió en mí, y terminó únicamente con una banca del Senado, ganándole apenas a un tal Jorge Larrañaga. Últimamente estaba levantando mi ánimo, pero el desastre del golpe contra Maduro me hizo estrellarme nuevamente contra el piso”.

Rendón reconoció que a raíz de estos dos fracasos se está replanteando muchas cosas. “Quizás me esté confiando demasiado. Porque uno ve al gobierno de Maduro y le da la impresión de que se puede tirar con un soplido, pero no es tan fácil. Lo mismo me pasó en Uruguay con el PN. Los vi tan mal que pensé que con un par de fake news alcanzaba para instalar a Sartori. Pero me taparon la boca”.