La creciente percepción entre la población de que el peligro del coronavirus ya pasó y por lo tanto es seguro relajar las medidas sanitarias preocupa al gobierno. Para evitar esta tendencia, las autoridades planean darles un nuevo impulso a las exhortaciones a la población. Ayer, el presidente Luis Lacalle Pou lanzó un tutorial para elaborar tapabocas con copias del documento del Frente Amplio (FA) con medidas para paliar los efectos de la pandemia. “Es muy fácil de hacer. Alcanza con una hoja del informe, que puede ser cualquiera, la de la prohibición de los despidos, la de la suspensión de las ejecuciones, en fin, cualquiera, más una bandita elástica y una engrampadora”, explicó el mandatario en el video que comenzará a difundirse hoy desde las plataformas del Estado.

La elección de las medidas presentadas por el FA se debe a que el objetivo del tutorial es, según explicó el propio Lacalle Pou, “recordarle a la gente que para mantener las medidas de higiene no hay que gastar plata, alcanza con cualquier porquería que haya en casa. Porque si yo les muestro que algo que pensaba tirar a la basura sirve para fabricar un tapabocas, entonces la gente entiende que realmente no hay excusas para no hacerlo”.

La semana que viene el mandatario publicará un nuevo tutorial, esta vez para realizar tapabocas con copias de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el pasado período de gobierno. El ex presidente José Mujica aparecerá en el video como invitado especial.