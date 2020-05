Una de las pocas medidas que pudo aprobar el gobierno antes de la llegada del coronavirus fue la reducción del descuento del IVA a las compras con tarjetas de débito, que antes era de cuatro por ciento y desde el viernes pasado es de dos por ciento. El presidente Luis Lacalle Pou anunció ahora que la medida, muy criticada por la oposición, sufrirá algunas modificaciones. “Sabemos que es un momento difícil para todos, pero en especial para los niños no nacidos. Porque si bien hay gente que está en riesgo de caer en la pobreza, e incluso de pasar hambre, los niños no nacidos directamente corren riesgo de ser asesinados. Por eso decidimos que ellos sigan teniendo el descuento de 4 puntos del IVA”, declaró el mandatario. “Queremos estimularlos a seguir viviendo. Sabemos que es un gesto modesto, sobre todo porque el beneficio rige solamente para las compras que hagan mientras están en el vientre materno. Una vez que nazcan deberán pagar el 4 por ciento, como cualquier uruguayo ya nacido. Pero algo es algo”.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, también anunció medidas para “estimular a los niños no nacidos a que permanezcan en este mundo”. “La ley de urgente consideración propone un aumento de algunas penas para los menores de edad. En el caso de los niños no nacidos que cometan delitos graves, serán castigados con el régimen anterior, siempre y cuando durante la comisión del delito no le hayan faltado el respeto a policía alguno”, adelantó el jerarca.