Jacinta (superheroína inyectable): “No entiendo muy bien por qué el gobierno cierra el país en verano y lo empieza a abrir cuando se viene el invierno. La única explicación que se me ocurre es que quieren sacarse de encima a todos los viejos para que no se funda el sistema previsional. Si es así, me parece buenísimo, porque la otra opción sería bajarles la jubilación a los militares, pero eso sería un acto de crueldad. Espero que no les hagan eso a los pobres viejitos militares”.

Marisol (diseñadora 8D): “No estoy de acuerdo con que reabran las oficinas estatales para la atención al público. Fijate que entre que no te den pelota en vivo y en directo y que lo hagan por teléfono, es mucho mejor lo segundo. Además, Uruguay tiene una excelente red de telefonía, que permite que prácticamente cualquiera tenga la oportunidad de ser ignorado por los funcionarios públicos desde cualquier punto del país. Hay que aprovechar esta tecnología”.

Romualdo (esquizofrénico indivisible): “Espero que no vuelvan las clases en las escuelas de las ciudades, porque nosotros vendimos todo y nos mudamos al medio del campo para que los nenes empiecen a ir a la escuela rural. Fijate que yo era neurocirujano y mi esposa ingeniera civil, y ahora nos estamos dedicando a plantar boniatos, sólo para poder mandar a los nenes a la escuela y no tenerlos todo el día en casa con nosotros. Ojo, valió la pena. Pero si arrancan todas las clases, ya cambia la cosa”.