Las corporaciones que manejan los destinos de la humanidad desde las sombras están siendo mencionadas en redes sociales con una frecuencia mucho mayor a raíz de la crisis del coronavirus. Y a algunas de ellas esto no les hace ninguna gracia. Es el caso de los reptilianos, quienes no están para nada conformes con que se los mencione junto con Donald Trump o Jair Bolsonaro. “Hasta hace poco no nos molestaba tanto que se nos retratara en internet como seres malvados, responsables de casi todos los males del mundo, porque efectivamente eso es lo que somos. Pero ahora nos empezaron a incluir en las mismas teorías en las que aparecen algunas criaturas repugnantes y maquiavélicas como Trump y Bolsonaro”, se quejó uno de los reptiles humanoides. Ya aseguró que, “a pesar de todo el poder que tenemos, hay ciertos fenómenos desagradables que escapan a nuestra voluntad”.

Si bien Trump y Bolsonaro son vistos por muchos como políticos que llegaron para enfrentar a las élites gobernantes controladas por los reptilianos, la criatura consultada afirmó que esta interpretación tampoco le gusta. “Tarde o temprano la gente va a empezar a decir que ellos dos terminaron negociando con nosotros y traicionando al pueblo trabajador. No estamos dispuestos a que la gente crea eso. Jamás negociaríamos con tipos de apariencia tan ridícula. Una cosa es tener escamas y lengua bífida y otra cosa es tener un peinado que parece un cepillo”.