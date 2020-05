Si bien la epidemia de coronavirus está retrocediendo en los países más afectados y se espera que pase lo mismo en el resto del mundo, los expertos coinciden en que la solución definitiva del problema llegará cuando se desarrolle una vacuna contra la covid-19. Varios países están trabajando a contrarreloj para desarrollar dicha vacuna y afortunadamente las investigaciones están arrojando resultados promisorios. “Probamos una sustancia en roedores infectados y estos reaccionaron muy bien. Si siguen evolucionando, en breve los dejaremos salir del laboratorio”, explicó el responsable de una de estas investigaciones. “Sin lugar a dudas sería algo muy positivo para ellos, porque desde que se infectaron están en cuarentena y se aburren mucho”, agregó. De todas maneras, el investigador aclaró que la vuelta a la normalidad de los roedores no será “de un día para el otro”, sino que sería “gradual y escalonada”. “Lo primero que vamos a hacer es permitirles ir a visitar las cocinas de algunas casas cercanas, una o dos veces por semana. Si vemos que eso no provoca un aumento de casos en la población de ratones, la frecuencia de las salidas va a aumentar”.

Consultado sobre si esta vacuna podría servir como base para otra de uso humano, el investigador reconoció no haber pensado en el asunto. “A mí me mandaron una muestra del virus y unos ratones, así que supuse que lo que les interesaba era curar a los ratones. No sé bien qué planes tendrán para los seres humanos”.