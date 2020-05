“Me equivoqué y pido perdón. Es que entre que hay que putearlos por no nombrar a las víctimas de los tupamaros, ni de la delincuencia, ni del chavismo, me hice un lío gigante”, escribió ayer de tarde un usuario de Twitter que utiliza el alias Uruguayo100por100. El mensaje hacía referencia a otro escrito por él horas antes, que decía: “Estoy de acuerdo con que marchen por sus desaparecidos. Pero ¿por qué no se preocupan también por los padres divorciados que no pueden ver a sus hijos?”, y que generó una cantidad de críticas. “Pelotudo, por culpa de tarados como vos es que los bolches nos tienen dominados”; “Estamos perdiendo la batalla por la hegemonía cultural y los que se supone que están de nuestro lado son unos mandriles descerebrados”; “Mandale saludos a tu madre y a tu tía, que son la misma persona. Pobre país!!!!”, fueron algunas de las respuestas que recibió Uruguayo100por100.

Pero no es la primera vez que este usuario protagoniza una polémica de este tipo. El 8 de marzo, en un tuit a propósito de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, escribió: “El feminismo sororista logró introducir por la fuerza en los textos escolares y liceales una visión completamente sesgada del pasado reciente. Eso se llama VIOLACIÓN DE LA LAICIDAD”.

A última hora de ayer este internauta reconoció que está considerando la posibilidad de “retirarse de las redes sociales”, aunque no debido a sus polémicas. “No quiero ser cómplice de la pandemia de autismo que se nos viene si la gente sigue usando redes 5G”, tuiteó.